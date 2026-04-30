Reinhold Messner è stato citato in giudizio dal Comune di Cibiana per il mancato pagamento di circa 190mila euro di affitto relativo al Museo nelle Nuvole, situato nel paese. La richiesta di pagamento è stata presentata dall’amministrazione comunale, che ha avviato le procedure legali per recuperare la somma dovuta. La vicenda riguarda la gestione del museo e le obbligazioni contrattuali tra le parti coinvolte.

Reinhold Messner è al centro di un contenzioso con il Comune di Cibiana di Cadore per presunti mancati pagamenti legati al Museo nelle Nuvole sul Monte Rite. Il Comune reclama circa 190mila euro tra canoni di affitto e penali. La vicenda preoccupa il territorio anche per le possibili ricadute sul turismo dolomitico. Il caso che coinvolge Reinhold Messner La richiesta del Comune di Cibiana Cos'è il Museo nelle Nuvole Il museo chiuso e le preoccupazioni per il turismo Il caso che coinvolge Reinhold Messner Uno dei simboli culturali più noti delle Dolomiti è improvvisamente al centro di una delicata controversia: il nome è quello di Reinhold Messner, leggenda mondiale dell’alpinismo e fondatore del circuito internazionale Messner Mountain Museum.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Reinhold Messner accusato di non pagare l'affitto per il Museo nelle Nuvole a Cibiana, "ci deve 190mila euro"

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