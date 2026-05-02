Venezia rapina ai finti poliziotti | presi a Salerno dopo il colpo

Due uomini travestiti da agenti di polizia hanno rapinato una donna a Venezia, poi sono stati arrestati a Salerno. I ladri sono riusciti a ingannare la vittima facendosi passare per ufficiali in servizio, convincendola a consegnare denaro e oggetti di valore. Quando la donna ha opposto resistenza, i rapinatori sono fuggiti, ma sono stati rintracciati e fermati dalle forze dell’ordine alcuni giorni dopo.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a ingannare la donna?. Cosa è successo quando la vittima ha opposto resistenza?. Dove sono stati catturati i due criminali dopo il colpo?. Quali misure ha disposto il Questore contro i rapinatori?.? In Breve Vittima anziana ha subito il furto di 50.000 euro in gioielli e oggetti preziosi.. Sospettati con precedenti penali arrestati dalla Squadra Mobile a Salerno.. Questore dispone Daspo annuale e foglio di via per 3 anni a Venezia.. Rapina avvenuta il 17 marzo nelle calli del centro storico veneziano.. Due uomini sono stati catturati a Salerno dalla Squadra Mobile di Venezia per una rapina violenta avvenuta il 17 marzo nel centro storico lagunare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, rapina ai finti poliziotti: presi a Salerno dopo il colpo Notizie correlate Rapina con pistola in posta, presi poco dopo il colpo: quattro fermi a MilanoHanno studiato il colpo nei minimi dettagli, dividendosi i compiti tra l'ingresso dell'ufficio postale e le vie di fuga esterne. Montemarciano, «La sua auto coinvolta in una rapina»: consegna l?oro, presi i finti carabinieriMONTEMARCIANO - Finti carabinieri arrestati in flagranza da quelli veri, dopo aver raggirato un anziano. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Venezia, raggirano una donna di 83 anni con la truffa dei finti poliziotti: due arresti a Salerno; Gianfranco Mossetto, l'ex presidente di Est Capital morto a 82 anni: fu docente di scienze delle finanze a Ca' Foscari; Cassolnovo, finto tecnico alla porta: truffato pensionato 75enne. Venezia, raggirano una donna di 83 anni con la truffa dei finti poliziotti: due arresti a SalernoDurante le fasi finali del colpo, però, la situazione sarebbe degenerata in una vera e propria rapina violenta. L'episodio risale al 17 Marzo ... rainews.it Anziana rapinata a Venezia, finti poliziotti fuggono con un bottino da 50mila euro: arrestati a SalernoSi erano presentati alla porta di casa dell'anziana per prelevare gioielli e preziosi, refurtiva di una presunta rapina messa a segno con l'uso dell'auto del marito defunto. ilmessaggero.it LA CHIESA DI SANT'ELENA Questa Chiesa è stata eretta vicino ai giardini di Sant'Elena ed è la prima cappella dedicata a Sant'Elena madre di Costantino I^ e venne eretta nel 1028 ma il corpo della Santa arrivò a Venezia solo nel 1211 portato dal Monaco A - facebook.com facebook Venezia, raggirano una donna di 83 anni con la truffa dei finti poliziotti: due arresti a Salerno. Durante le fasi finali del colpo, però, la situazione sarebbe degenerata in una vera e propria rapina violenta. L'episodio risale al 17 Marzo. x.com