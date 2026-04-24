Rapina con pistola in posta presi poco dopo il colpo | quattro fermi a Milano

Nella mattinata di oggi, quattro persone sono state fermate a Milano in relazione a una rapina con pistola avvenuta in un ufficio postale. I sospetti sono stati individuati poco dopo il colpo, grazie a un intervento delle forze dell’ordine. Secondo le ricostruzioni, i responsabili avevano pianificato l’azione nei minimi dettagli, suddividendosi i ruoli tra l’ingresso dell’ufficio e le vie di fuga.

Hanno studiato il colpo nei minimi dettagli, dividendosi i compiti tra l'ingresso dell'ufficio postale e le vie di fuga esterne. La polizia di Stato ha fermato quattro cittadini italiani, tra i 49 e i 53 anni, accusati della rapina pluriaggravata alla posta di Erba, nel Comasco, messa a segno il.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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