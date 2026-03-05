Montemarciano La sua auto coinvolta in una rapina | consegna l?oro presi i finti carabinieri

A Montemarciano, due uomini travestiti da carabinieri sono stati arrestati in flagranza dai veri militari dopo aver raggirato un anziano e sottratto un oro. I falsi carabinieri avevano consegnato all’anziano un finto ordine e successivamente avevano preso l’oro. L’intervento dei militari ha portato all’arresto dei due uomini coinvolti nella vicenda.

MONTEMARCIANO - Finti carabinieri arrestati in flagranza da quelli veri, dopo aver raggirato un anziano. La vittima è un anziano di 86 anni, residente a Montemarciano. Martedì mattina ha ricevuto la solita telefonata della truffa dei finti militari, che ultimamente è stata aggiornata con la variante della rapina. Al telefono, un impostore si spacciava per maresciallo e lo avvisava che la sua auto era stata utilizzata per compiere appunto una rapina. Le scuse Sotto choc per l’accaduto, si è sentito dire che qualcuno poteva avergliela sottratta a sua insaputa o aver clonato la targa. Insomma, a loro risultava proprio quella. Avrebbe quindi dovuto mandare a casa una collega per verificare se i gioielli che aveva in casa corrispondessero a quelli sottratti. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

"C'è stata una rapina, dobbiamo perquisire la sua casa": anziana consegna gioielli e soldi a finti carabinieriLa pensionata ottantaquattrenne non soltanto ha lasciato entrare in casa propria uno sconosciuto, ma ha lasciato cadere nelle sue mani tutto quello...

"La sua auto è rimasta 'coinvolta' in una rapina": 75enne terrorizzata consegna tutti i suoi gioielli a falso carabiniereLa pensionata ha lasciato cadere nelle mani di uno sconosciuto, delegato dal militare dell'Arma tanto accomodante e comprensivo che l'aveva chiamata...

