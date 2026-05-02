Venezia in Serie A | promozione matematica e primato

Il Venezia ha ufficialmente raggiunto la promozione in Serie A dopo una partita che ha concluso con un risultato che ha confermato la conquista matematica. La serata ha visto una grande partecipazione di tifosi e un clima di festa tra i sostenitori, mentre la squadra ha consolidato la propria posizione in classifica. La promozione permette al club di disputare il massimo campionato italiano nella prossima stagione.

Il verdetto è ufficiale: il Venezia conquista la promozione matematica in Serie A al termine di una serata carica di tensione e gioia collettiva. Grazie al pareggio interno per 2-2 ottenuto contro lo Spezia, la formazione lagunare ha blindato il salto di categoria superando contestualmente il Frosinone in vetta alla classifica. Il traguardo è stato suggellato dal contemporaneo passo falso del Monza, uscito sconfitto dal campo di Mantova, un incastro di risultati che consegna alla città lagunare la certezza aritmetica della massima serie. Il match contro i liguri ha rappresentato l’ultimo tassello di un mosaico tattico quasi perfetto, costruito con pazienza e visione strategica.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Venezia in Serie A: promozione matematica e primato Notizie correlate Venezia in Serie A se…Tutte le combinazioni per la matematica promozione dei lagunari già nella prossima giornata di BMercato Milan, retroscena Lewandowski: c’è chi in società pensa che…Posizione a sorpresa per l’eventuale arrivo del polacco! Tonali, futuro scritto... Leggi anche: Il Benevento fa festa a Salerno: è promozione matematica in serie B con la vittoria all'Arechi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Venezia torna in Serie A; Venezia promosso in serie A con una giornata d'anticipo: scatta la festa; Calcio, il Venezia torna in Serie A; Venezia promosso in serie A, parte la festa. Il Venezia torna in Serie APer la terza volta in cinque anni, un anno dopo la retrocessione e grazie a un campionato giocato in modo spettacolare ... ilpost.it Basta un pari contro lo Spezia, il Venezia torna in serie AVENEZIA (ITALPRESS) – Il Venezia torna in Serie A con una giornata d’anticipo. La squadra di Giovanni Stroppa pareggia 2-2 sul campo ... iltempo.it Venezia, raggirano una donna di 83 anni con la truffa dei finti poliziotti: due arresti a Salerno. Durante le fasi finali del colpo, però, la situazione sarebbe degenerata in una vera e propria rapina violenta. L'episodio risale al 17 Marzo. x.com Due persone sono state arrestate a Salerno dalla Polizia al termine di indagini coordinate dalla Procura di Venezia che hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale veneziano. L’accusa nei confronti dei - facebook.com facebook