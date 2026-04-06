Il Benevento fa festa a Salerno | è promozione matematica in serie B con la vittoria all' Arechi

Il Benevento ha ottenuto la promozione in Serie B con una vittoria per 1-0 contro la squadra di Salerno all'Arechi. Il gol decisivo è stato segnato da Salvemini su calcio di rigore al 23° minuto della ripresa. Dopo tre anni di assenza, la squadra giallorossa torna in cadetteria e festeggia questa conquista sul campo avversario. La partita si è conclusa con i tre punti che hanno sancito matematicamente il ritorno in Serie B.

Dopo tre anni di purgatorio, il Benevento festeggia il ritorno in Serie B. All’Arechi di Salerno i giallorossi vincono 1-0 (rigore decisivo di Salvemini al 23’ della ripresa) e, in virtù del ko interno del Catania secondo col Picerno, possono matematicamente, a tre giornate dal termine (vantaggio di dodici punti sugli etnei), tagliare il traguardo della cadetteria. Al fischio finale è partita la festa dei calciatori in campo e con i 250 tifosi assiepati nel settore ospiti. Felicità anche per il presidente giallorosso Vigorito e il sindaco di Benevento Mastella, che hanno seguito la squadra a Salerno. Il Benevento corona un percorso straordinario, iniziato con l’arrivo, a novembre scorso, di Floro Flores, scelto per sostituire Auteri. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Il Benevento fa festa a Salerno: è promozione matematica in serie B con la vittoria all'Arechi Salernitana-Benevento, tifosi ospiti all’Arechi solo con la tesseraTempo di lettura: < 1 minutoCome consuetudine in questi casi, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è espresso con largo anticipo... Leggi anche: Serie C: poker Vicenza, la B si avvicina. Benevento, rimontona e scatto promozione. Juve Next Gen ok Temi più discussi: Pari Vicenza, poi la festa. Perugia, vittoria d'oro. Il Benevento frena ancora ma è a +9 sul Catania; Serie C: Arezzo-Ascoli vale la B, la grande attesa. Il Vicenza fa festa al Menti, il Benevento rallenta; Benevento, festa del gol all'Imbriani prima del derby. LE FOTO; Benevento, 28-03-2026 18:43. Serie C: Arezzo-Ascoli vale la B, la grande attesa. Il Vicenza fa festa al Menti, il Benevento rallentaAl Comunale di Arezzo in palio la Serie B. I biancorossi di Gallo festeggiano la promozione, ai campani manca poco ... sport.virgilio.it Come sarà la prossima Serie B: Vicenza in festa, Benevento a un passo, duello Arezzo-AscoliBiancorossi dominanti nel girone A, campani pirotecnici con mister Floro Flores, tra toscani e marchigiani è una lotta senza esclusione di colpi. sport.virgilio.it Il Benevento a un passo dalla B: gli aggiornamenti https://tinyurl.com/49zc3jxe facebook PRIMAVERA 2, BENEVENTO-SALERNITANA I CONVOCATI x.com