In Veneto, circa 17.000 persone over 75 vivono in condizioni di isolamento, spesso senza il supporto di una rete familiare. Le percentuali di isolamento variano tra aree urbane e piccoli centri, con alcuni territori più colpiti di altri. La questione riguarda anche chi ha il compito di monitorare questi anziani, soprattutto in assenza di familiari che possano assisterli quotidianamente.

? Cosa scoprirai Come cambiano le percentuali di isolamento tra città e piccoli comuni?. Chi deve garantire il monitoraggio dei pensionati senza reti familiari?. Quali rischi corrono gli anziani che non possono pagare l'assistenza privata?. Perché la solitudine incide sulla tempestività delle cure mediche ricevute?.? In Breve Isolamento 3,5% nelle città contro 2,5% nelle zone rurali del Veneto.. Spi Cgil Veneto chiede monitoraggio comunale per i 17mila pensionati isolati.. Vulnerabilità economica aggrava la mancanza di assistenza per gli over 75 veneti.. Dati Istat 2023 evidenziano rischi sanitari per anziani senza reti sociali.. Oltre 17mila pensionati in Veneto vivono senza alcun legame con parenti, amici o vicini di casa, secondo i dati dell’indagine Istat pubblicata lo scorso febbraio sulla base dei rilievi del 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, 17mila over 75 isolati: la sfida tra autonomia e fragilità

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