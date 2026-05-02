Vende casa con quattro camere ma due sono una soffitta e una cantina abusiva | condannata a restituire la caparra

Una donna ha venduto una casa dichiarando che avesse quattro camere, ma successivamente si è scoperto che due di esse erano una soffitta e una cantina non autorizzate. La venditrice è stata condannata a restituire la caparra, mentre l’agenzia immobiliare è stata ritenuta responsabile per aver agito senza la dovuta attenzione. L’acquirente si era fidato delle informazioni fornite durante la trattativa, trovandosi poi in una situazione diversa da quella attesa.

La venditrice ha mentito sulle caratteristiche della casa, l’agenzia immobiliare non ha agito con diligenza e l’acquirente è stata ingannata. Sono gli elementi di una vicenda giudiziaria che ha avuto due esiti opposti tra primo grado e appello e che riguarda la compravendita di una casa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Vendere casa con abuso edilizio

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