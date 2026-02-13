Pavia prende in affitto una casa che non esiste | versa una finta caparra e le portano via 1.800 euro

A Pavia, una donna ha perso 1.800 euro dopo aver pagato una caparra per un appartamento inesistente. La truffa si è verificata quando ha trovato online un’offerta di affitto, ha versato il denaro tramite bonifico e ha scoperto troppo tardi che l’immobile non esisteva. La vittima aveva visitato le foto dell’appartamento e aveva parlato con il presunto proprietario, ma tutto si è rivelato una truffa ben organizzata.

Pavia, 13 febbraio 2026 – Pensava di aver affittato un appartamento a Pavia, ma è stata vittima di una truffa con cui le è stata sottratta una somma di 1.800 euro. È quanto accaduto a una donna residente a Biella, che aveva risposto a un annuncio per affittare un alloggio nella città lombarda dove voleva trasferirsi. La Squadra Mobile ha. denunciato in stato di libertà due uomini per lesioni personali aggravate in concorso (foto d'archivio) Versamenti in buona fede . Dopo aver versato una caparra di 500 euro prima e 1.310 poi, una volta arrivata a Pavia ha scoperto che l'appartamento non esisteva.

