Veleno per topi nelle pappe dei bambini arrestato un uomo in Austria | Chiedeva riscatto all’azienda ma ha sbagliato e-mail

Un uomo di 39 anni è stato arrestato in Austria con l’accusa di aver inserito veleno per topi nei barattoli di pappe destinate ai bambini. Secondo quanto riferito, avrebbe inoltre chiesto un riscatto all’azienda produttrice, ma avrebbe inviato la richiesta a un indirizzo e-mail sbagliato. L’indagine ha portato all’arresto nel fine settimana, dopo che sono stati scoperti i barattoli contaminati e le comunicazioni sospette.

Veleno per topi nei barattoli di pappe per bebé. È il reato per il quale un uomo di 39 anni è stato arrestato sabato in Austria. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli sull’arresto, ma è probabile che l’uomo preso in custodia sia il responsabile dell’azione che ha costretto l’azienda di cibo per bambini HiPP a una corsa contro il tempo per evitare il peggio. Due settimane fa nel Burgenland era stato scoperto un barattolo di pappa di patate e carote contaminato con veleno per topi. La HiPP si era affrettata a ritirare dal mercato austriaco tutte le pappe in barattolo, e ad allertare i potenziali acquirenti sulla pericolosità di consumarne, se già acquistati.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria, Hipp ritira dei vasettiIl marchio di alimenti per l’infanzia HiPP sta ritirando alcuni dei suoi vasetti di omogeneizzati dopo che alcuni campioni prelevati in Austria,... Mette veleno per topi negli omogeneizzati: “Voglio 2 milioni di euro”, arrestato 39enne in AustriaL'uomo è accusato di aver contaminato con veleno per topi diversi omogeneizzati dell'azienda HiPP. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'isola tedesca di Föhr combatte un'infestazione massiccia di ratti; Dolo, cambia casa e si trova il topicida in giardino: paura per la figlia di due anni; Coinquilini bestiali. Una guida narrata agli animali (indesiderati) dentro le nostre case; Allevamenti intensivi: il sistema dei controlli è un’arma spuntata. Trovato veleno per topi negli omogeneizzati HiPP in Austria, c’è rischio anche in Italia? Cosa sappiamo finoraÈ una storia che fa davvero rabbrividire quella che arriva dall’Austria dove almeno un vasetto di omogenizzato per bambini del noto produttore HiPP è risultato contaminato da veleno per topi. Tutto è ... greenme.it Veleno per topi negli omogeneizzati Hipp, ritirati migliaia di vasettiIl fornitore austriaco di alimenti per l’infanzia ha disposto il richiamo di una linea per il sospetto di una manomissione dei vasetti. Il caso riguarda una filiale della catena Spar a Eisenstadt, nel ... tg24.sky.it L’uomo è accusato di aver contaminato con veleno per topi diversi omogeneizzati - facebook.com facebook Austria, contaminava gli omogeneizzati con veleno per topi: arrestato 39enne #austria x.com