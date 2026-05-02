Mette veleno per topi negli omogeneizzati | Voglio 2 milioni di euro arrestato 39enne in Austria

Un uomo di 39 anni è stato arrestato in Austria con l’accusa di aver contaminato con veleno per topi vari lotti di omogeneizzati prodotti dall’azienda HiPP. Secondo le indagini, l'obiettivo dell'uomo era di ottenere 2 milioni di euro dall’azienda, minacciando di danneggiare i prodotti. L’arresto è avvenuto dopo le verifiche sull’origine delle contaminazioni e sui tentativi di estorsione.

L'uomo è accusato di aver contaminato con veleno per topi diversi omogeneizzati dell'azienda HiPP. L’obiettivo era estorcere 2 milioni di euro all’azienda. Cinque vasetti manomessi sono stati trovati in Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Un sesto sarebbe ancora in circolazione. Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria, Hipp ritira dei vasettiIl marchio di alimenti per l’infanzia HiPP sta ritirando alcuni dei suoi vasetti di omogeneizzati dopo che alcuni campioni prelevati in Austria,... Veleno per topi negli omogeneizzati, maxi-ritiro: i prodotti interessatiVeleno per topi negli omogeneizzati: scatta un maxi ritiro in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca per il marchio di alimenti per l’infanzia HiPP. Contenuti di approfondimento Si parla di: Dolo, cambia casa e si trova il topicida in giardino: paura per la figlia di due anni. Austria, veleno per topi in omogeneizzati HiPP: arrestato un uomoÈ stato arrestato un uomo sospettato di aver avvelenato dei vasetti di omogeneizzati con topicida, presumibilmente per ricattare HiPP, l'azienda tedesca che li produce. Lo riporta l'agenzia di stampa ... tg24.sky.it Sospetto fermato dopo il ritrovamento di veleno in omogeneizzati venduti in supermercatiLa polizia ha arrestato un 39enne in Burgenland ritenuto responsabile della contaminazione di alcuni omogeneizzati con veleno per topi, in quella che viene considerata una possibile estorsione contro ... notizie.it