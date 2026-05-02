È partita una nuova iniziativa volta a portare i racconti di Gaza in Italia, coinvolgendo giovani palestinesi che si muoveranno attraverso diversi porti e aree dell’entroterra. I partecipanti utilizzeranno camper per spostarsi tra le diverse località, con l’obiettivo di condividere le loro testimonianze e storie. La missione si svolge in un percorso che prevede il passaggio attraverso circa 100 porti italiani, con tappe pianificate in varie città del Paese.

? Cosa scoprirai Come faranno i giovani palestinesi a portare i loro racconti nei porti?. Dove si sposteranno i camper per raggiungere l'entroterra italiano?. Perché la missione ha scelto Rossano Calabro come prima tappa fondamentale?. Chi coordinerà il legame tra la barca e i centri dell'entroterra?.? In Breve Vincenzo Fullone e Shokri Alhroub coordinano la logistica tra mare e terra.. La prima tappa prevede la sosta a Rossano Calabro per i detenuti.. Due camper raggiungono l'entroterra per sensibilizzare la popolazione locale.. Zaher Darwish e Mariangela Piccinno gestiscono la rete di solidarietà territoriale.. La barca a vela Ghassan Kanafani ha lasciato il porto di Taranto sabato 2 maggio per dare inizio alla campagna 100 porti – 100 città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vela verso i 100 porti: parte la missione per portare Gaza in Italia

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio

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