Recentemente, sono state introdotte nuove regole in Formula 1 che rendono il sistema di sorpasso meno artificiale rispetto al passato, in particolare rispetto al vecchio DRS. Queste modifiche hanno portato a un aumento significativo del numero di sorpassi, passando da circa 45 a oltre 120 in alcune gare. Inoltre, si è osservato come lo stile di guida in modalità “yo-yo” influenzi la gestione delle batterie durante le competizioni.

? Cosa scoprirai Come influisce lo stile yo-yo sulla gestione delle batterie in gara?. Perché il numero di sorpassi è passato da 45 a 120?. Chi deve decidere la nuova ripartizione tra motore termico ed elettrico?. Come cambierà il rapporto tra piloti e ingegneri con la nuova regola?.? In Breve I sorpassi in Australia sono passati da 45 a 120 rispetto all'anno scorso.. Mattia Binotto per Audi sostiene la validità del formato tecnico attuale.. La FIA discuterà nuove norme sulle unità di potenza a metà maggio.. Possibile ripartizione energetica tra motore termico ed elettrico al 60-40.. Durante il Gran Premio di Miami questo sabato 2 maggio 2026, Fred Vasseur ha difeso l’efficacia del nuovo regolamento tecnico sostenendo che le norme attuali risultano meno artificiali rispetto al passato sistema DRS.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasseur: nuove regole F1 meno artificiali del vecchio DRS

Notizie correlate

Shanghai F1: 4 zone Straight Mode, addio al vecchio DRSLa Federazione Internazionale dell’Automobile ha fissato le regole per il Gran Premio di Cina a Shanghai, definendo quattro zone specifiche per...

DRS sostituito: i sorpassi in F1 rischiano di essere meno spettacolari?la power unit 2026 rappresenta il cuore del nuovo percorso regolamentare, incentrato su una gestione energetica più efficiente e su un’aerodinamica...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: F1 | Vasseur: A Miami con novità aero. Affrontiamo il weekend con umiltà, pensando a noi; Ferrari, Vasseur: A Miami porteremo alcuni aggiornamenti aerodinamici; È una macchina tutta nuova: Vasseur cala l’asso a Miami e la Ferrari SF-26 spaventa i rivali. Ecco tutte le novità; F1 GP Miami | Vasseur: Primi nelle libere e quarti in Q3, siamo delusi.

Vasseur sulle nuove regole F1: Allungare ancora la partenza? Non se ne parlaFrederic Vasseur, team principal della Scuderia di Maranello, ha risposto durante la conferenza stampa dopo il Gran Premio di Cina su possibili nuove regole riguardo la partenza, che resta uno dei ... corrieredellosport.it

Vasseur: Questi sorpassi non sono artificiali, lo era il DRSIl team principal della Ferrari ha sottolineato tutto il suo apprezzamento per il nuovo ciclo regolamentare della Formula 1 ... formulapassion.it

L’ala Macarena ha dato più efficienza alla SF-26 ma il gap in rettilineo resiste. Vasseur confida nell’ADUO per Ferrari “Ci fidiamo della FIA, basta vedere i dati per farsi un’idea” x.com

Frederic #Vasseur ha promosso i primi aggiornamenti che la Scuderia ha portato a Miami, affermando che in Canada ce ne saranno altri. Ci vorrà del tempo, però, per colmare il divario con la Mercedes. #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno #newsf - facebook.com facebook