DRS sostituito | i sorpassi in F1 rischiano di essere meno spettacolari?
La Formula 1 si prepara a cambiare volto. Con l’introduzione della nuova power unit 2026, i sorpassi potrebbero diventare meno spettacolari. La casa di Milton Keynes punta su una gestione energetica più efficiente e su un’aerodinamica attiva, ma gli appassionati temono che questo possa ridurre le azioni di sorpasso in pista. Ora si attende di vedere come le nuove regole influenzeranno le gare e se il divertimento inizia a diminuire.
la power unit 2026 rappresenta il cuore del nuovo percorso regolamentare, incentrato su una gestione energetica più efficiente e su un’aerodinamica attiva intensificata. le innovazioni puntano a rendere le monoposto capaci di attaccare in rettilineo senza compromettere l’equilibrio generale, con una visione energetica più accurata che influisce sull’intero svolgimento delle manovre di sorpasso. la migrazione verso una aerodinamica attiva amplia il ruolo delle ali mobili, trasformandole da mero supporto al sorpasso in dispositivo utilizzabile su ogni rettilineo per ridurre la resistenza e facilitare la gestione energetica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
