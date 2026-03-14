La Federazione Internazionale dell’Automobile ha stabilito le nuove regole per il Gran Premio di Cina a Shanghai, introducendo quattro zone dedicate alla modalità rettilinea. Queste modifiche prevedono l’eliminazione del tradizionale DRS, sostituito dalla nuova configurazione. La decisione interessa direttamente le modalità di utilizzo delle zone di accelerazione in pista durante la gara.

La Federazione Internazionale dell’Automobile ha fissato le regole per il Gran Premio di Cina a Shanghai, definendo quattro zone specifiche per l’utilizzo della nuova modalità rettilinea. Questa decisione arriva dopo le polemiche emerse durante il weekend di Melbourne, dove la gestione del sistema aveva creato attriti tra i team e gli organismi regolatori. L’impatto sul calendario è immediato: il tracciato cinese ospita il primo appuntamento con lo Sprint Race, riducendo drasticamente il tempo disponibile per le prove libere e costringendo i piloti ad adattarsi rapidamente alle nuove dinamiche aerodinamiche. Il sistema sostituisce definitivamente il DRS, introducendo un meccanismo di aerodinamica attiva che modifica il comportamento della vettura in modo più complesso rispetto al passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shanghai F1: 4 zone Straight Mode, addio al vecchio DRS

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attivata. Questa rotazione di circa 270 gradi è troppo lenta, a quanto pare. Quando si disattiva la straight mode, il giro più ampio che deve percorrere l’ala Macarena ritarda maggiormente l’operazione: a questa specifica servono circa 2/3 decimi di secondo so x.com

Shanghai propone una sfida tecnica complessa: Sprint, graining, frenate orientate alla ricarica e quattro zone Straight mode. Le immagini dalla pit lane diventano così preziose per leggere setup e novità. Guida al GP della Cina 2026 (4 di 6) #f1 #formula1 #f - facebook.com facebook