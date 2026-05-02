Variante Paladina–Sedrina Opera necessaria o errore che pagheremo per generazioni? Prima di scegliere serve il coraggio di fare le domande giuste

In questi giorni si discute della variante Paladina–Sedrina, un’opera considerata da alcuni indispensabile, mentre altri la vedono come un investimento che potrebbe avere conseguenze a lungo termine. Prima di avanzare con decisioni definitive, è importante porsi domande chiare sui reali benefici e rischi di questa strada. In questa sede, si vuole offrire uno spazio di riflessione aperta, senza schieramenti o giudizi, per valutare con attenzione ogni aspetto della questione.

Vorrei utilizzare lo spazio concesso dal Direttore di questo giornale non per fare opposizione a un progetto, ma per invitare a una riflessione più larga e più onesta. Il dibattito sulla variante Paladina–Sedrina merita qualcosa di più di uno scontro tra favorevoli e contrari. Merita, soprattutto, che ci si faccia alcune domande scomode prima di impegnare mezzo miliardo di euro di denaro pubblico e di trasformare per sempre una porzione di territorio che non ci appartiene, ma che abbiamo solo il privilegio temporaneo di abitare. Un dibattito che ha già una storia Questo non è un tema che nasce oggi. Sulle pagine di questo stesso giornale il confronto va avanti da mesi e anni, con voci autorevoli e prospettive diverse che meritano di essere richiamate.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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