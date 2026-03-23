Vaga nel traffico in stato confusionale | il commovente finale tra le braccia del marito

Vagava tra le auto in transito senza una meta precisa, attraversando ripetutamente la carreggiata senza alcuna percezione del pericolo. Questa la scena che si sono trovate davanti le forze dell'ordine dopo la segnalazione di un passante che ha contattato il 112 indicando la presenza di un'anziana signora che si aggirava in stato confusionale nella zona di Castro Pretorio. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti che sono poi riusciti a rintracciare l'82enne vicino un negozio. Avvicinata non ha saputo fornire indicazioni né sulla propria identità né su dove abitasse. Attraverso gli accertamenti nelle banche dati i soccorritori sono quindi riusciti a dare un nome alla donna e infine di rintracciare il marito, ignaro dell’accaduto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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