Cade nel Tevere da Ponte Sisto | donna salvata dai vigili del fuoco a Roma

Una donna è finita nel fiume Tevere questa mattina, dopo essere scivolata da Ponte Sisto, e i vigili del fuoco sono intervenuti per salvarla. La persona è stata tratta in salvo poco dopo le 9, mentre alcune persone che si trovavano sul ponte hanno allertato i soccorsi. La donna, ancora sconosciuta, è stata recuperata senza ferite gravi e portata in salvo.

Intervento di soccorso questa mattina a Roma per una donna caduta nel Tevere da Ponte Sisto. Alle ore 9.00 la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato sul posto la partenza della Centrale 1A e di Ostiense 7A, con il Nucleo SMZT (Soccorso Mezzi e Tecniche Speciali), il Nucleo Fluviale e il Capo Turno Provinciale. La forte corrente ha trascinato la donna verso Ponte Marconi, dove gli operatori sono riusciti a raggiungerla e a recuperarla a bordo del gommone, avviando immediatamente le manovre salvavita. Successivamente la donna è stata trasportata sulla banchina presso la sede del Nucleo Sommozzatori, dove ad attenderla c’erano i sanitari del 118 che hanno proseguito le operazioni di rianimazione prima dell’immediato trasferimento in ospedale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cade nel Tevere da Ponte Sisto: donna salvata dai vigili del fuoco a Roma Roma: precipita da Ponte Sisto nel fiume Tevere, donna salvata dai vigili del fuoco Una donna è finita nel Tevere questa mattina a Roma dopo essere caduta dal Ponte Sisto, probabilmente a causa di un malore. Precipita da Ponte Sisto e la corrente la trascina via: donna salvata dai vigili del fuoco a Roma Una donna è caduta da Ponte Sisto questa mattina a Roma e la forte corrente del Tevere l'ha portata via. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo a Roma, pioggia e allagamenti: cade un albero sull'Aurelia, crolla muro su un dehor. Mareggiata alla foce del Tevere: 50 sfollati; Mareggiata alla foce del Tevere, vigili del fuoco coi gommoni; Maltempo, la Calabria chiede lo stato d'emergenza. In Puglia crolla l'Arco dell'Amore di Melendugno - Forte temporale in Sicilia, esondato il fiume Imera chiusa e riaperta la statale 113; Mareggiata alla foce del Tevere, evacuazione per 50 persone a Fiumicino. Cade da Ponte Sisto nel Tevere, salvata dai vigili del fuoco dopo essere stata trascinata dalla correnteTrascinata fino a Ponte Marconi, la donna è stata recuperata dai sommozzatori. Trasportata in ospedale, non si conoscono le sue condizioni ... radiocolonna.it Cade da Ponte Sisto e precipita nel Tevere: la donna recuperata a Marconi dai vigili del fuoco, sfiorata la tragediaMomenti di apprensione questa mattina - 16 febbraio - a Roma, intorno alle 9, quando una donna è precipitata dal Ponte Sisto nel fiume ... msn.com È precipitata da Ponte Sisto ed è stata trascinata per chilometri dalla corrente del Tevere: momenti di forte apprensione questa mattina a Roma L’allarme è scattato intorno alle 9. I vigili del fuoco, con sommozzatori e Nucleo Fluviale, hanno seguito il corso del f - facebook.com facebook Riflessione Ponte Sisto di notte #Roma x.com