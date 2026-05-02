Il 30 aprile 2026, circa 50 agenti delle forze dell’ordine hanno effettuato controlli in quattro stabilimenti balneari di Varcaturo, nel litorale di Giugliano. L’operazione ha portato al sequestro di alcune strutture e attrezzature, nel quadro di una lotta agli abusi e alle irregolarità. I controlli si sono concentrati su attività considerate non conformi alle norme vigenti nel settore balneare.

Maxi operazione contro gli illeciti sul litorale giuglianese, dove nella giornata del 30 aprile 2026 circa 50 operatori delle forze dell’ordine hanno effettuato controlli mirati a Varcaturo. L’attività, disposta su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, è stata finalizzata a contrastare abusi sul demanio marittimo e a garantire sicurezza e legalità lungo gli arenili. All’operazione hanno preso parte la Guardia Costiera di Pozzuoli, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale. Nel mirino degli investigatori sono finiti quattro tra i principali stabilimenti balneari della zona.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Varcaturo, lotta agli abusi: nel mirino quattro stabilimenti balneari. Scattano i sequestri

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