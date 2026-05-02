Varazze fiere in mano ai privati | protesta dei commercianti

A Varazze, le fiere locali sono state affidate a gestori privati al posto dei commercianti storici. La protesta degli esercenti riguarda in particolare i nuovi gestori e le modifiche ai costi di partecipazione per le piccole imprese familiari. La questione riguarda anche le modalità di gestione e le possibili ripercussioni sulla partecipazione alle fiere. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra gli operatori commerciali del territorio.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi gestori che sostituiranno i commercianti storici?. Come cambieranno i costi di partecipazione per le piccole imprese familiari?. Perché l'amministrazione ha deciso di affidare le fiere ai privati?. Quali sono i rischi reali per la memoria storica di Varazze?.? In Breve Associazione Goia Fenapi Group denuncia rischio esclusione piccoli operatori locali.. Gestione esterna minaccia tradizioni storiche radicate da decenni a Varazze.. Nuova strategia amministrativa colpisce imprese familiari del microcommercio locale.. Decisione politica sposta potere decisionale dai residenti a soggetti esterni.. L’amministrazione di Varazze ha deciso di delegare la gestione delle storiche fiere cittadine a soggetti privati, scatenando una protesta immediata da parte dell’associazione Goia Fenapi Group.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varazze, fiere in mano ai privati: protesta dei commercianti Notizie correlate Pannelli pubblicitari installati in via Sturzo, la protesta dei commercianti: "Nascondono negozi e locali""Il Comitato Cittadino No Brt denuncia quanto sta accadendo in via Luigi Sturzo, dove nei giorni scorsi avevamo già segnalato l’avvio dei lavori per... Crollo di un cornicione a Roma: la protesta dei commercianti isolati nel quartiere PratiPrati si sveglia con le saracinesche alzate e la strada tagliata in due: transenne, nastro bianco e rosso, sguardi che cercano un varco.