Crollo di un cornicione a Roma | la protesta dei commercianti isolati nel quartiere Prati

Questa mattina a Roma, un cornicione è crollato nel quartiere Prati, creando caos tra i commercianti e i residenti. Le strade sono state bloccate con transenne e nastri bianchi e rossi, e molti negozi sono rimasti chiusi. La gente si muove nervosa, cercando di capire cosa sia successo e come tornare alla normalità. La zona è ancora sotto shock dopo l’incidente che ha provocato paura e disagi.

Prati si sveglia con le saracinesche alzate e la strada tagliata in due: transenne, nastro bianco e rosso, sguardi che cercano un varco. In Via Andrea Doria il rumore non è più quello delle tazze del bar, ma dei passi che tornano indietro. E nel mezzo c'è un quartiere che aspetta risposte rapide a un problema concreto. Chi conosce Prati sa che qui il ritmo è urbano ma gentile. Famiglie, uffici, il Mercato Trionfale a pochi metri, la metro A Ottaviano dietro l'angolo. In questi giorni però la normalità s'è incrinata. La fila dei motorini si interrompe all'improvviso. Le persone girano gli occhi: "Da che parte passo?".

