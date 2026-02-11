Pannelli pubblicitari installati in via Sturzo la protesta dei commercianti | Nascondono negozi e locali

I commercianti di via Luigi Sturzo protestano contro i nuovi pannelli pubblicitari installati lungo la strada. Nei giorni scorsi, il Comitato Cittadino No Brt aveva già segnalato l’inizio dei lavori, e ora i negozi spiegano che le nuove pubblicità stanno nascondendo le vetrine e rendendo difficile l’accesso ai locali. La situazione ha scatenato un malcontento tra i commercianti, che chiedono un intervento per bloccare l’installazione e tutelare le attività commerciali della zona.

"Il Comitato Cittadino No Brt denuncia quanto sta accadendo in via Luigi Sturzo, dove nei giorni scorsi avevamo già segnalato l’avvio dei lavori per il posizionamento dei nuovi pannelli pubblicitari". I residenti e i commercianti del Municipio II tornato a protestare per la presenza ingombrante.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su via Sturzo La campagna del Comune per invitare a sostenere i commercianti locali: "I piccoli negozi fanno grande Fossacesia" Il Comune di Fossacesia ha avviato una campagna per incoraggiare cittadini e visitatori a preferire i negozi locali. Lavori in viale Sturzo, scatta la protesta dei cittadini: "Divieti di sosta comparsi senza preavviso" Questa mattina, nel viale Sturzo, cittadini e residenti hanno segnalato la comparsa improvvisa di divieti di sosta senza preavviso. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su via Sturzo Argomenti discussi: Sassuolo, a firma dei consiglieri di Fratelli d’Italia l’interrogazione: Cartelloni pubblicitari lungo le nostre strade; Imposta sulla pubblicità: carrelli spesa e Revocazione. Flaminio, petizione dei residenti contro la torre pubblicitaria alta 26 metri: «Non vedremo più la collina di Monte Mario»Una torre di metallo alta 26 metri, con in cima due pannelli pubblicitari a led di 10x5 metri, dominerà il lungotevere Thaon di Revel fino alla fine di aprile. E i residenti protestano. La struttura ... roma.corriere.it Latina, cartelloni pubblicitari sotto la lente: Ranaldi chiede l'accesso agli atti e propone un intervento straordinario di riqualificazione https://www.latinaquotidiano.it/latina-cartelloni-pubblicitari/ #Latina #Pubblicità #Cartelloni #De - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.