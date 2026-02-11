Vangelo dell’11 febbraio 2026 | Non è ciò che entra ma ciò che esce dal cuore
Questa mattina ci troviamo di fronte a un passo del Vangelo che invita a riflettere su ciò che esce dal cuore. Don Luigi Maria Epicoco ci guida in questa meditazione, ricordandoci che non sono le cose che entrano a contaminarci, ma ciò che lasciamo uscire dentro di noi. È un richiamo semplice, ma forte, a controllare le nostre parole e azioni, perché sono queste a rivelare cosa abbiamo nel cuore.
Meditiamo il Vangelo dell’11 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo odierno, Gesù spiega che il male non arriva dall’esterno, ma dal cuore dell’essere umano. Questo non può che indurci a riflettere su cosa c’è alla base dei comportamenti dell’uomo. Un messaggio potente che è un’esortazione a guardare dentro di sé. In quel tempo, Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Vangelo, Mercoledì 11 Febbraio 2026 Secondo Marco Mc7,14-23 Ciò che esce dall'uomo è quello che rend
