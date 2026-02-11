Vangelo dell’11 febbraio 2026 | Non è ciò che entra ma ciò che esce dal cuore

Questa mattina ci troviamo di fronte a un passo del Vangelo che invita a riflettere su ciò che esce dal cuore. Don Luigi Maria Epicoco ci guida in questa meditazione, ricordandoci che non sono le cose che entrano a contaminarci, ma ciò che lasciamo uscire dentro di noi. È un richiamo semplice, ma forte, a controllare le nostre parole e azioni, perché sono queste a rivelare cosa abbiamo nel cuore.

