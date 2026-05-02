Vandali in azione panchina divelta

Nella zona di via Funara a San Prisco, alcuni vandali hanno danneggiato una panchina e un cestino dei rifiuti. L'episodio si è verificato durante le ore pomeridiane e sono state segnalate tracce di rottura e spostamento degli oggetti. La polizia locale ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito nell'evento.

Un atto vandalico è stato compiuto contro una panchina e un cestino dei rifiuti in via Funara a San Prisco.Molto probabilmente si è trattato di un gesto compiuto da giovanissimi che però ha lasciato i cittadini indignati.“Vergognatavi, ma i vostri genitori non vi insegnano l'educazione?”.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Vandali in azione: statua per Guareschi divelta e abbandonata sotto a un albero Leggi anche: Divelta la panchina del parco. Era stata installata 4 ore prima Panoramica sull’argomento Temi più discussi: VIGONZA | Libri bruciati, panchine danneggiate: danni al parco di Pionca; Bari, vandali in azione nella pineta San Luca al quartiere Japigia. Il vero fallimento è lasciare uno spazio pubblico senza presidio; Vandalizzata la panchina rossa di Petacciato; Nuvolì Altafratte, sconfitta senza storia: a Brescia finisce 3-0 e sfuma il sogno della A1. Vandali in azione, panchina diveltaUn atto vandalico è stato compiuto contro una panchina e un cestino dei rifiuti in via Funara a San Prisco. Molto probabilmente si è trattato di un gesto compiuto da giovanissimi che però ha lasciato ... casertanews.it Salerno, a Mariconda ancora vandali in azione: panchina distruttaStampa Ancora vandalismo a Mariconda, nella zona orientale di Salerno. Nel mirino, ancora una volta, il sagrato della Parrocchia Madonna di Pompei, dove una panchina in legno è stata devastata e succe ... salernonotizie.it Vandali devastano la Ommeta di Villa San Sebastiano distruggendo il lavoro dei volontari https://www.terremarsicane.it/vandali-devastano-la-ommeta-di-villa-san-sebastiano-distruggendo-il-lavoro-dei-volontari/ #Attualità #Cronaca #Tagliacozzo #Ultimora #at - facebook.com facebook