Vandali in azione | statua per Guareschi divelta e abbandonata sotto a un albero

Nella notte tra sabato e domenica, a Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, è stata danneggiata una statua dedicata a Giovannino Guareschi. La statua, che rappresenta lo scrittore noto per aver creato i personaggi di Don Camillo e Peppone, è stata divelta dall’area in cui si trovava e abbandonata sotto a un albero. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Vandali in azione a Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante. Nella notte tra sabato e domenica è stata pesantemente danneggiata la statua dedicata a Giovannino Guareschi, celebre scrittore e ‘papà’ di Don Camillo e Peppone. Statua divelta e lasciata sotto a un alberoIl monumento è stato.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Via Guareschi, dissequestrata l’area abbandonata lungo il BaganzaLa Polizia Locale di Parma – Reparto Polizia Edilizia, Ambientale e Tutela Benessere Animale ha proceduto al dissequestro dell'area in via Guareschi,... Colpi di pistola al volto: sfregiata la statua di Francesco Nuti. Vandali in azione o messaggi criminali?Spari in faccia, sulla statua del grande attore italiano Francesco Nuti, scomparso all’eta di 68 anni nel 2023. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il leone ferito tornerà a ruggire: la Giunta di Monza approva il progetto per restaurare la statua vandalizzata; Vandali scatenati contro il monumento anti-violenza; Ancora vandali a Ceccano: decapitate le statue di Padre Pio e Santa Maria a Fiume; La statua di Pinocchio abbattuta e danneggiata. Scatta l’allarme vandali. Vandali in azione contro la statua ‘La modella di Brückner’Primo assaggio d’estate a Cervia nel ponte del 2 giugno con un boom di presenze. A Milano Marittima nella notte vandali hanno arrecato danni alla base della statua di Adriano Bimbi ‘La modella di ... ilrestodelcarlino.it Vandali in azione a Nocera Inferiore: distrutta edicola sacra in via NicoteraLa scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri, quando alcuni passanti hanno notato quanto accaduto, documentando tutto con foto poi diffuse rapidamente anche sui social. agro24.it Bruciati libri, danneggiata una panchina e abbattuto un cartello #Vigonza #vandali #parco #Pionca - facebook.com facebook Vercelli, vandali in azione sul monumento dedicato alla Resistenza. Disegni con la bomboletta spray a pochi giorni dal 25 Aprile #ANSA x.com