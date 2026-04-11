Una panchina installata poche ore prima nel Parco della Resistenza di Ozzano è stata divelta e danneggiata. L’intervento degli operai comunali si era concluso mercoledì mattina, ma poco dopo il nuovo arredo urbano è stato distrutto. Il fatto è stato segnalato alle forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche per identificare i responsabili. Nessuna persona è ancora stata identificata o fermata.

Una panchina appena installata divelta e vandalizzata. Il fatto è avvenuto a Ozzano: gli operai del Comune, mercoledì mattina, hanno installato una nuova panchina nell’area pubblica del Parco della Resistenza. Dopo appena 4 ore la panchina è stata, però, sradicata e danneggiata. La seduta è stata rimossa. Come fa sapere il Comune: "C’è di piu: i nostri addetti sono volutamente passati nel pomeriggio a controllarla perché, durante l’installazione, alcuni giovani avevano chiaramente detto che la panchina ’era un po’ in mezzo alle scatole’ perché impediva di giocare a pallone in quell’area. Quanto accaduto invita a delle riflessioni, anche su come sempre più spesso – purtroppo – debbano essere impiegate le risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Divelta la panchina del parco. Era stata installata 4 ore prima

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