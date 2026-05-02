Van Aert e l' importanza del successo alla Parigi-Roubaix 2026 per il Belgio e la Visma

Roma, 2 maggio 2026 – Van Aert ha ottenuto la vittoria alla Parigi-Roubaix 2026, una delle classiche più prestigiose del ciclismo. La gara si è svolta su un percorso che comprendeva tratti di pavé e strade sterrate, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La vittoria rappresenta un risultato importante per il ciclista e per la squadra di cui fa parte, che ha visto riconosciuto il proprio lavoro in questa competizione.

Roma, 2 maggio 2026 - A volte basta poco per cambiare la prospettiva delle cose, anche se in effetti vincere la Parigi-Roubaix 2026 davanti a un certo Tadej Pogacar proprio poco non è: fatto sta che Wout Van Aert è diventato di colpo il fiore all'occhiello della stagione delle Classiche della sua Visma-Lease a Bike e anche il pupillo di Serge Pauwels, il ct di un Belgio che già sogna in grande per i prossimi Mondiali. Le dichiarazioni di Pauwels su Van Aert Alla settimana iridata di Montréal, in programma dal 20 al 27 settembre, mancano ancora diversi mesi nei quali può succedere di tutto in un ciclismo in cui è sempre più facile...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Temi più discussi: Van Aert, la Roubaix e la tecnologia integrata Nimbl; Plugge su Van Aert: Ha un contratto a vita, non voglio che smetta ora; cerchiamo uno sponsor; Wout van Aert, la vittoria alla Roubaix è un premio meritato; Visma|Lease a Bike, i tecnici si auto-assegnano un 9 come voto per la stagione delle Classiche: La Roubaix di Van Aert, ma non solo.

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