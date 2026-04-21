Van Aert spiega come ha battuto Pogacar alla Parigi-Roubaix 2026 | Tutto è nato al Tour

Wout Van Aert ha raccontato come sia riuscito a battere Tadej Pogacar alla Parigi-Roubaix 2026, spiegando che tutto è iniziato durante il Tour. In un'intervista, il ciclista ha descritto i passaggi e le scelte fatte in quella competizione che, secondo lui, hanno contribuito alla vittoria. La gara di quest'anno ha visto Van Aert dominare la corsa, lasciando dietro di sé alcuni dei principali favoriti.

Roma, 21 aprile 2026 – Esiste una teoria per cui nulla nello sport (e non) è casuale: a propugnarla è, a suo modo, anche Wout Van Aert, che spiega le origini della sua clamorosa recente vittoria alla Parigi-Roubaix 2026. Le dichiarazioni di Van Aert. Battere Tadej Pogacar non è mai roba da poco: farlo due volte in meno di un anno solare, un'impresa mai riuscita a nessun altro, sa davvero del prodigio. Come spiegato dal belga ai microfoni di Sporza, tutto nasce dalla vittoria della tappa conclusiva del Tour de France 2025, quella con il (contestato) triplo passaggio sullo strappo di Montmartre che aveva plasmato un epilogo in stile Classica. "Sicuramente quella frazione mi ha dato una spinta morale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Van Aert spiega come ha battuto Pogacar alla Parigi-Roubaix 2026: “Tutto è nato al Tour” STORIA COMPLETA di WOUT VAN AERT | RISORTO DALL'INFERNO Notizie correlate Van Aert trionfa alla Parigi-Roubaix: battuto Pogacar in una volata epicaIl belga conquista la 123ª edizione della classica monumento dopo una gara ricca di colpi di scena. Van Aert si prende la Parigi-Roubaix 2026. Battuto Pogacar allo sprintTorna alla ribalta Wout Van Aert, che si prende la Parigi-Roubaix 2026, battendo allo sprint il campione del Mondo Tadej Pogacar, dopo una corsa a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Parigi-Roubaix 2026, Wout Van Aert: L’obiettivo è costruire qualche azione con i miei compagni; Van Aert vince la Roubaix: giustizia è fatta…; Remco Evenepoel sale sul podio del Giro delle Fiandre al debutto; Parigi-Roubaix, Van Aert regala i fiori della vittoria ai genitori di Michael Goolaerts. Van Aert spiega come ha battuto Pogacar alla Parigi-Roubaix 2026: Tutto è nato al TourBattere Tadej Pogacar non è mai roba da poco: farlo due volte in meno di un anno solare, un'impresa mai riuscita a nessun altro, sa davvero del prodigio. Come spiegato dal belga ai microfoni di Sporza ... sport.quotidiano.net Van Aert explains how he beat Pogacar at the 2026 Paris-Roubaix: It all started at the Tour.Beat Tadej pogacar non è mai roba da poco: farlo due volte in meno di un anno solare, un'impresa mai riuscita a nessun altro, sa davvero del prodigio. Come spiegato dal belga ai microfoni di Spouse, ... sport.quotidiano.net A tu per tu con Wout van Aert E il campione del popolo vince la Roubaix di Giampaolo Mattei x.com Wout Van Aert Parigi-Roubaix te_majj via biker.sk facebook