È nato a Padova un nuovo progetto dedicato ai bambini dell’ospedale. Si chiama “Il Giardino dei Sogni” e unisce arte, cura e solidarietà. La struttura prenderà forma all’interno dell’ospedale, offrendo uno spazio pensato per portare un sorriso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. La realizzazione vuole essere un modo concreto per rendere più accogliente e meno stressante il soggiorno in ospedale.

Un progetto che unisce bellezza, cura e solidarietà prende forma a Padova con “ Il Giardino dei Sogni”. Trasformare un luogo di cura in uno spazio che sappia accogliere, rassicurare e far sognare. È questo il senso de “Il Giardino dei Sogni”, l’iniziativa promossa da “Quelli della Sanità e dintorni” insieme all’Associazione Culturale Gioacchino da Fiore, dedicata al progetto di un ospedale pediatrico pensato davvero per i bambini. Colori, illustrazioni e arredi ispirati alla natura, con un richiamo diretto all’Orto Botanico di Padova, diventano il simbolo di una nuova idea di sanità, in cui la cura passa anche dalla bellezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arte e solidarietà per l’ospedale dei bambini: nasce “Il Giardino dei Sogni”

Approfondimenti su Arte Solidarietà

Forlì si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della sua tradizione religiosa, la Fiorita dei Bambini.

L’associazione Nuova Gioventù Balnea APS ha avviato una raccolta di piante, fiori ed essenze aromatiche per il

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Arte Solidarietà

Argomenti discussi: Oristano, per la Sartiglia anche arte e solidarietà: appuntamento nello spazio espositivo M-Arte di via Cagliari; Perosa. Arte e solidarietà nel ricordo di Emilio Caracciolo; Ai Quattro Mori Volare senz'ali: spettacolo all'insegna del divertimento e solidarietà; BARI: Fratelli tutti – insieme con arte. Una serata di solidarietà per i bambini di Terra Santa, domenica 15 febbraio al Teatro Petruzzelli. Tra gli ospiti, anche Al Bano e Sergio Rubini.

Catania, alla Chiesa Cristo Re arte e solidarietà unite per sostenere i territori colpitiLa cultura è solidarietà. Arte, musica, teatro diventano un tutt’uno per aiutare e sostenere le popolazioni e i territori colpiti dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi per questo ogni gesto ... blogsicilia.it

Alla Chiesa Cristo Re l’arte diventa solidarietà per le comunità colpite dal ciclone Harry e dalla frana di NiscemiCATANIA – Catania risponde con la cultura e con il cuore all’emergenza che ha colpito diverse zone della Sicilia orientale. Alla Chiesa Cristo Re prende vita un’iniziativa di solidarietà promossa dal ... newsicilia.it

Arte e Solidarietà: al Teatro Verdi di San Severo in scena "Di Versi in Versi" Il palco del Verdi si illumina per una serata speciale all’insegna dell’inclusione. Protagonisti i "Mimatti" a sostegno dell’associazione "La Città dei Colori". Quando il sipario del Teatro facebook

Oristano, per la Sartiglia anche arte e solidarietà: appuntamento nello spazio espositivo M-Arte di via Cagliari x.com