Nel borgo di Sant’Anatolia, la Valnerina si anima con la manifestazione “Valnerina in fiore”, che vede la presenza di 50 stand dedicati a diverse varietà botaniche rare. Durante l’evento, vengono organizzate dimostrazioni sulla produzione della mozzarella, illustrando passo dopo passo come si trasforma la cagliata. L’evento offre l’opportunità di scoprire le peculiarità delle piante rare e di osservare da vicino le tecniche tradizionali di lavorazione casearia.

? Cosa scoprirai Quali varietà botaniche rare si possono trovare tra i 50 stand?. Come si trasforma la cagliata in mozzarella durante la dimostrazione domenicale?. Chi sono gli artisti che espongono le loro opere al Museo della Canapa?. Perché questo evento è diventato un modello di sviluppo per la Valnerina?.? In Breve 50 stand espositivi con piante rare occupano il centro storico di Sant’Anatolia.. Visite guidate al Museo della Canapa e workshop tessili previsti sabato e domenica.. Laboratori agrarie e incontro su frutticoltura con Giulio Leonardi sabato dalle 10:00.. Dimostrazione lavorazione mozzarella della Latteria Saccoccia domenica dalle 10:00 alle 19:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valnerina in fiore: 50 stand e colori nel borgo di Sant’Anatolia

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