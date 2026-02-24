Un uomo di 35 anni di Brugherio ha perso la patente e, appena dieci giorni dopo, è stato fermato alla guida di un’auto senza revisione e assicurazione. La polizia locale lo ha fermato durante un controllo mattutino e ha riscontrato le irregolarità. La vettura è stata sequestrata e l’automobilista ha ricevuto una multa salata. La vicenda si aggiunge a una serie di infrazioni già segnalate in passato.

Multa e sequestro del mezzo per un 35enne brianzolo fermato nella mattinata di ieri, 23 febbraio, per un controllo dalla polizia locale di Brugherio. L'uomo è stato fermato in via Comolli. Il 35enne residente in Brianza stava percorrendo via Comolli su una Fiat quando è stato fermato dagli agenti della locale. La stessa pattuglia 10 giorni prima l'aveva fermato alla guida di una Audi ed era emerso che circolava nonostante avesse terminato i punti e gli fosse già stato notificato il provvedimento di revisione. Il 35enne poi aveva fatto presente di non essersi presentato alla revisione della patente, facendo scattare la sospensione della patente di guida. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Auto senza assicurazione e guida senza patente, crociata di Angiola: “Servono controlli sistematici e continui”Nunzio Angiola denuncia che molti veicoli circolano senza assicurazione e con guidatori sprovvisti di patente, causando rischi crescenti per la sicurezza stradale.

La Municipale ferma un centauro: era alla guida con patente revocata e senza assicurazioneLa Polizia Municipale ha fermato nella serata di ieri un centauro di 40 anni in via Torre della Catena.

Argomenti correlati

Gli tolgono la patente e 10 giorni dopo lo fermano alla guida di un'auto senza revisione e assicurazione; Rifiuti pericolosi abbandonati nel bosco. Scattano tre denunce; Sarri sui divieti di trasferta: Come togliermi la patente se un altro va contromano; Divieto trasferta, Sarri: Incostituzionale! Come togliermi la patente se un altro va contromano.

Gli tolgono la patente e 10 giorni dopo lo fermano alla guida di un'auto senza revisione e assicurazioneIl veicolo che stava conducendo il 35enne infatti risultava privo di copertura assicurativa e senza revisione, scadute entrambe a dicembre 2025. Per il 35enne è scattata una multa per circa 1500 euro, ... monzatoday.it

Nei guai un 30enne: multa, denuncia e ritiro di auto e patente. I dettagli qui - facebook.com facebook