Mercoledì 22 aprile, presso il Tribunale di Aosta, si terrà un’udienza che riguarda il futuro della guida amministrativa della regione. La discussione si concentra sui mandati e sulla posizione di un esponente politico locale. La decisione finale sarà presa in quella giornata, determinando l’eventuale conferma o modifica della sua carica. L’attenzione è rivolta principalmente a quanto accadrà in quella sede giudiziaria.

Il futuro della guida della Valle d’Aosta si decide mercoledì 22 aprile presso il Tribunale di Aosta. L’udienza stabilirà se Renzo Testolin può mantenere la carica di Presidente della Regione o se il ricorso presentato da Alleanza Verdi Sinistra porterà alla sua decadenza, innescando una nuova elezione. La disputa legale ruota attorno al limite dei mandati previsti dalla legge 21. Secondo l’interpretazione di Alleanza Verdi Sinistra, Testolin avrebbe raggiunto un quarto incarico consecutivo, superando i due limiti stabiliti. La normativa regionale ammette un terzo mandato solo se uno dei precedenti non ha superato la durata di due anni, sei mesi e un giorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta, scontro sui mandati: il futuro di Testolin si decide in aula

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