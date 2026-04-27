Domenico Miriam e Federica professori eroi a Praga | bloccano il bus dopo il malore dell’autista Valditara li premia | Così si riscopre il bene mettiamoli in prima pagina

Durante una gita scolastica a Praga, l’autista di un autobus ha avuto un malore improvviso. Tre professori presenti sul bus sono intervenuti immediatamente, bloccando il veicolo e garantendo la sicurezza degli studenti a bordo. In seguito, il ministro dell’istruzione ha premiato pubblicamente i docenti per il loro comportamento. La vicenda ha suscitato attenzione sui social e sui media locali, che hanno ricordato il loro intervento.