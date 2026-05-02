Vado Ligure onora Pertini | cittadinanza alla memoria del Presidente

A Vado Ligure si è deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla memoria del Presidente, una figura che ha segnato la storia del Paese. La scelta nasce dall’intento di trasmettere ai giovani i valori di libertà e impegno civico rappresentati dal leader. La cerimonia ha coinvolto autorità locali e cittadini, che hanno ricordato il ruolo del Presidente nel periodo storico e il suo esempio etico ancora presente nel tessuto della comunità.

?? Cosa scoprirai Perché il sindaco ha scelto proprio questa figura per i giovani? Quali valori del Presidente si riflettono nella realtà di Vado? Come può la memoria di Pertini colmare il divario con le istituzioni? Chi ha spinto il consiglio a votare all'unanimità questa decisione??? In Breve Sindaco Fabio Gilardi sottolinea il valore educativo e storico del riconoscimento per i giovani. Il legame territoriale si fonda sulle radici di Pertini nati a Stella. La delibera unanime mira a contr .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vado Ligure onora Pertini: cittadinanza alla memoria del Presidente Notizie correlate Mattarella a San Severino: il Presidente onora la memoria localeIl Presidente della , Mattarella, si recherà a San Severino Marche il prossimo 25 aprile per le celebrazioni legate alla Festa della Liberazione. Pertini torna alla Camera: il docufilm sulla vita del Presidente amato? Cosa sapere Il docufilm Il settimo presidente sarà proiettato il 29 aprile alla Camera dei Deputati.