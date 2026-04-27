? Cosa sapere Il docufilm Il settimo presidente sarà proiettato il 29 aprile alla Camera dei Deputati.. L'evento con Romano Prodi e Emma Bonino ricostruisce la parabola politica di Sandro Pertini.. Mercoledì 29 aprile alle ore 15, nella Sala Berlinguer della Camera dei Deputati, verrà proiettato il docufilm Il settimo presidente, un’opera diretta da Daniele Ceccarini e Mario Molinari che ricostruisce la parabola di Sandro Pertini. L’evento, che si terrà proprio nei luoghi dove l’ex Presidente della ricoprì la carica di Presidente della Camera tra il 1968 e il 1976 per ben due legislature, non è una semplice proiezione cinematografica, ma un momento di memoria istituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pertini torna alla Camera: il docufilm sulla vita del Presidente amato

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