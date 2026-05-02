Vacanze in salute | 5 milioni di euro per la sicurezza sanitaria 2026

Nel 2026 saranno investiti cinque milioni di euro per garantire la sicurezza sanitaria durante le vacanze, con l’obiettivo di gestire al meglio i flussi di circa 20 milioni di turisti. A questo scopo, 200 professionisti saranno coinvolti in attività di prevenzione e assistenza, mentre i servizi offerti ai visitatori stranieri sulle spiagge includeranno controlli sanitari, punti di primo soccorso e misure di sicurezza specifiche.

? Cosa scoprirai Come faranno 200 professionisti a gestire 20 milioni di turisti?. Quali servizi specifici riceveranno i viaggiatori stranieri sulle spiagge?. Perché la dialisi turistica è diventata un asset per il Veneto?. In che modo la sicurezza sanitaria influenzerà la scelta delle vacanze?.? In Breve Investimento di 5,2 milioni dall'Ulss 4 per gestire 20 milioni di presenze turistiche.. 200 professionisti sanitari e 22 interpreti opereranno su 5 punti di primo intervento.. Servizi di dialisi attivi a Jesolo e Bibione con 18 postazioni tecniche dedicate.. Carlo Bramezza e Lucas Pavanetto coordinano il modello per la competitività del litorale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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