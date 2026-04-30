Spesa sanitaria disavanzo monstre in Capitanata | è di complessivi 110 milioni di euro

Il bilancio consolidato del settore sanitario in regione Puglia si è chiuso con un disavanzo di 110 milioni di euro. La chiusura ufficiale del bilancio si è verificata giovedì 30 aprile, coinvolgendo aziende sanitarie, policlinici e Irccs della regione. La cifra rappresenta il risultato finale dell’esercizio 2025, che include tutte le strutture pubbliche del settore.

Si è cristallizzata in data odierna, giovedì 30 aprile, la chiusura del bilancio consolidato d’esercizio 2025 per le aziende sanitarie, i policlinici e gli Irccs della Regione Puglia. Il dato definitivo rileva un disavanzo della spesa sanitaria pari a 350 milioni di euro, un risultato che segna.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Cassa Edile di Capitanata: premialità alle aziende più virtuose per complessivi 500mila euroPer il secondo anno Cassa Edile di Capitanata erogherà la premialità alle imprese associate per 500mila euro, importo quasi raddoppiato rispetto allo... Leggi anche: Il disavanzo della sanità regionale nel 2025 è di 54 milioni di euro Contenuti di approfondimento Torna lo spettro del deficit. Il Mef certifica 1,2 miliardi di disavanzo (ante tasse locali) nei bilanci sanitari regionali. Crolla spesa personale ma crescono farmaci e ...I dati dell'ultimo monitoraggio della Ragioneria dello Stato sulla spesa sanitaria nazionale. Alla fine il Ssn ha i conti in regola ma solo perché i buchi di gestione li abbiamo pagati noi con ... quotidianosanita.it Spesa sanitaria in calo. La metà del disavanzo nelle Regioni in Piano di RientroIl complesso sistema di monitoraggio della spesa sanitaria (basato sulla concertazione triennale delle risorse da destinare al SSN e sulla verifica periodica dei risultati della gestione, con ... quotidianosanita.it