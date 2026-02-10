Il termine per partecipare al concorso “Salute e sicurezza…insieme!” 2026 è stato prorogato al 31 marzo. I premi sono stati aumentati fino a 7.000 euro, per incentivare le scuole a coinvolgere gli studenti sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il Ministero del Lavoro, insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’INAIL, ha deciso di allargare la partecipazione alla terza edizione del contest, che mira a diffondere tra i giovani una maggiore consapevolezza sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e in collaborazione con INAIL, ha indetto la terza edizione del concorso “Salute e sicurezza.insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”, finalizzato a promuovere tra gli studenti la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, intesa come prevenzione degli infortuni. L'articolo Concorso “Salute e sicurezza.insieme!” 2026: proroga al 31 marzo e premi aumentati fino a 7.000 euro .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il concorso nazionale “Salute e sicurezza…insieme!” è stato prorogato fino al 31 marzo.

