Va fuori strada con la Vespa 17enne muore nel Trapanese

Un giovane di 17 anni ha perso la vita in un incidente sulla Provinciale 18, vicino al cimitero comunale di Custonaci, nel Trapanese. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo stava guidando una Vespa quando ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.