Va fuori strada con la Vespa 17enne muore nel Trapanese
Un giovane di 17 anni ha perso la vita in un incidente sulla Provinciale 18, vicino al cimitero comunale di Custonaci, nel Trapanese. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo stava guidando una Vespa quando ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.
Un ragazzo di 17 anni, Simone Angelo, 17 anni, è morto in un incidente stradale lungo la Provinciale 18, nei pressi del cimitero comunale di Custonaci (Trapani): ha perso il controllo della Vespa andando fuori strada. I carabinieri hanno eseguito i rilievi. Le esequie saranno celebrate lunedì 4 maggio nel santuario Maria Santissima di Custonaci.🔗 Leggi su Feedpress.me
Notizie correlate
Tragedia sui binari nel Trapanese, non sente l’arrivo del treno mentre lavora con le cuffie: 17enne muore travolto dal convoglioCamminava vicino ai binari e non avrebbe sentito il convoglio arrivare perché indossava le cuffie con la musica.
Esce fuori strada con l’auto e muore annegato in un canale: recuperato il corpo di un uomo nel PaveseL'incidente è avvenuto questa mattina tra Vigevano e Mortara, poco lontano dalla frazione Morsella, in provincia di Pavia.
Contenuti e approfondimenti
Si parla di: ? Sbanda con la Vespa e si schianta sul guardrail: è grave al Civile - BresciaToday.
Va fuori strada con la Vespa: muore 17enne (NOME)Un ragazzo di 17 anni, Simone Angelo, 17 anni, è morto in un incidente stradale lungo la Provinciale 18, nei pressi del cimitero comunale di Custonaci (Trapani): ha perso il controllo della Vespa ... zoom24.it
Va fuori strada con la Vespa, 17enne muore nel TrapaneseSimone Angelo ha perso la vita in un incidente stradale lungo la Provinciale 18, nei pressi del cimitero comunale di Custonaci ... gazzettadelsud.it