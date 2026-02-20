Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita sui binari nel Trapanese, travolto da un treno mentre ascoltava musica con le cuffie. Secondo la ricostruzione, stava camminando vicino ai binari senza rendersene conto, perché concentrato sulla musica. L’incidente è avvenuto in un’area spesso frequentata da giovani e senza barriere di protezione. La tragedia ha portato le autorità a richiamare l’attenzione sulla sicurezza nei pressi delle ferrovie.

Camminava vicino ai binari e non avrebbe sentito il convoglio arrivare perché indossava le cuffie con la musica. Una frazione di secondo, il volume della musica troppo alto e una vita che si interrompe a soli diciassette anni. La provincia di Trapani piange oggi una morte assurda e straziante, avvenuta lungo la tratta ferroviaria Trapani-Castelvetrano, in contrada San Nicola. La vittima, un giovane di origine tunisina, residente con la famiglia a Campobello di Mazara, è stata travolta da un convoglio in transito intorno alle 12.30, sotto gli occhi impotenti di chi non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tragedia sui binari nel Trapanese, non sente l’arrivo del treno mentre lavora con le cuffie: 17enne muore travolto dal convoglio

