Il Pentagono ha annunciato il ritiro di 5000 soldati dalla Germania, mentre il presidente degli Stati Uniti ha fatto una dichiarazione provocatoria contro Cuba, affermando che una volta risolto il problema con l’Iran, prenderà il controllo dell’isola. La notizia del ritiro delle truppe e la battuta presidenziale sono state riportate da un’agenzia di stampa locale. Nessun altro dettaglio o commento ufficiale è stato fornito in merito.

"Finito con l'Iran prenderemo il controllo di Cuba", ha dichiarato in maniera sarcastica e provocatoria il presidente statunitense a West Palm Beach, in Florida Il segretario alla Difesa degliUsa,Pete Hegseth, ha disposto ilritirodi circa5.000 soldati dalla Germaniaper il prossimo anno, come annunciato dalPentagono. “Pensiamo che il ritiro sarà completatoentro sei-dodici mesi,” ha comunicato in una notaSean Parnell, portavoce del Pentagono. La decisione, stando a fonti ufficiali, sarebbe un‘indicazione del disappunto di Donald Trumpnei confronti del sostegno offerto daglialleati europeiriguardo alla questione iraniana. Nel frattempo, il presidente degli Usa ha inoltre affermato chesi occuperà di assumere il controllo di Cuba“quasi immediatamente“, precisando che prima completerà le operazioni inIran.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Usa, Pentagono ritira 5000 soldati dalla Germania mentre Trump minaccia Cuba

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