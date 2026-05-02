Usa Papa Leone nomina vescovo un ex immigrato clandestino | chi è Evelio Menjivar-Ayala

Il Papa ha nominato vescovo un ex immigrato clandestino, Evelio Menjivar-Ayala. In passato aveva detto di essere arrivato negli Stati Uniti come rifugiato, ma l’anno scorso ha dichiarato in un’intervista di aver pagato una tangente per essere rilasciato e di aver attraversato il confine a Tijuana. La scelta ha attirato l’attenzione su questa figura, che ha vissuto un percorso complesso legato all’immigrazione.

Aveva raccontato di essere arrivato negli Stati Uniti come rifugiato, ma l’anno scorso ha dichiarato in un’intervista di aver pagato una tangente per essere rilasciato e di aver attraversato il confine a Tijuana. E ora quell’ex immigrato clandestino è stato nominato vescovo negli Stati Uniti da Papa Leone, precisamente alla guida della diocesi di Wheeling-Charleston. Si tratta del 56enne Evelio Menjivar-Ayala, attualmente vescovo ausiliare a Washington. Nato in El Salvador, Menjivar-Ayala è emigrato negli Stati Uniti nel 1990, secondo una biografia pubblicata sul sito web della diocesi di Washington. In diverse interviste ha raccontato di essere nato in povertà e di essere fuggito dal conflitto nel suo paese natale per arrivare negli Stati Uniti come rifugiato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Usa, Papa Leone nomina vescovo un ex immigrato clandestino: chi è Evelio Menjivar-Ayala Notizie correlate Papa Leone nomina ex immigrato clandestino vescovo in Usa: Evelio Menjivar-Ayala era arrivato in un bagagliaioMonsignor Evelio Menjivar-Ayala, ex immigrato clandestino salvadoregno arrivato negli Stati Uniti nascosto in un bagagliaio, è stato nominato vescovo... Leggi anche: Evelio Menjivar-Ayala, ex immigrato irregolare diventato vescovo in West Virginia: perché la nomina di Papa Leone XIV sfida le politiche migratorie di Trump Altri aggiornamenti Temi più discussi: Papa Leone nomina un ex immigrato clandestino vescovo in Usa; Papa Leone, schiaffo a Trump: in West Virginia nomina vescovo un ex immigrato illegale; Vaticano, il Papa nomina nuovi vescovi in Usa e in Canada; Evelio Menjivar-Ayala, ex immigrato irregolare diventato vescovo in West Virginia: perché la nomina di Papa Leone XIV sfida le politiche migratorie di Trump. Papa Leone nomina ex immigrato clandestino vescovo in Usa: Evelio Menjivar-Ayala era arrivato in un bagagliaioMonsignor Evelio Menjivar-Ayala, ex immigrato clandestino salvadoregno arrivato negli Stati Uniti nascosto in un bagagliaio, è stato nominato vescovo ... fanpage.it Vaticano, il Papa nomina nuovi vescovi in Usa e in CanadaROMA Una serie di avvicendamenti sono stati annunciati oggi con il bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana in Usa e Canada. Il Papa ha accettato poi la rinuncia all’Ufficio di Ausiliare dell’Arc ... corrieredellacalabria.it Papa Leone nomina un ex immigrato clandestino vescovo in Usa #papaleonexiv x.com L'Avis Arezzo oggi in udienza da Papa Leone XIV, assieme a Don Alvaro Bardelli. - facebook.com facebook