Papa Leone nomina ex immigrato clandestino vescovo in Usa | Evelio Menjivar-Ayala era arrivato in un bagagliaio
Il Papa ha nominato vescovo della Diocesi di Wheeling-Charleston Monsignor Evelio Menjivar-Ayala, un ex immigrato clandestino originario del Salvador. L’uomo era arrivato negli Stati Uniti nascosto in un bagagliaio. La nomina è stata annunciata ufficialmente dalla Santa Sede, che ha confermato il suo nuovo ruolo all’interno della Chiesa americana.
Monsignor Evelio Menjivar-Ayala, ex immigrato clandestino salvadoregno arrivato negli Stati Uniti nascosto in un bagagliaio, è stato nominato vescovo della Diocesi di Wheeling-Charleston. Il 55enne da sempre è contrario alle politiche anti immigrazione di Trump definite “campagna di shock e terrore”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Dal confine al vescovato: il Papa nomina Menjivar-Ayala in USA? Cosa sapere Papa Leone nomina Evelio Menjivar-Ayala vescovo della diocesi di Wheeling-Charleston il 1 maggio 2026.
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