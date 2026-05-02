Papa Leone nomina ex immigrato clandestino vescovo in Usa | Evelio Menjivar-Ayala era arrivato in un bagagliaio

Il Papa ha nominato vescovo della Diocesi di Wheeling-Charleston Monsignor Evelio Menjivar-Ayala, un ex immigrato clandestino originario del Salvador. L’uomo era arrivato negli Stati Uniti nascosto in un bagagliaio. La nomina è stata annunciata ufficialmente dalla Santa Sede, che ha confermato il suo nuovo ruolo all’interno della Chiesa americana.