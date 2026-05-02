Papa Leone nomina ex immigrato clandestino vescovo in Usa | Evelio Menjivar-Ayala era arrivato in un bagagliaio

Da fanpage.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa ha nominato vescovo della Diocesi di Wheeling-Charleston Monsignor Evelio Menjivar-Ayala, un ex immigrato clandestino originario del Salvador. L’uomo era arrivato negli Stati Uniti nascosto in un bagagliaio. La nomina è stata annunciata ufficialmente dalla Santa Sede, che ha confermato il suo nuovo ruolo all’interno della Chiesa americana.

Monsignor Evelio Menjivar-Ayala, ex immigrato clandestino salvadoregno arrivato negli Stati Uniti nascosto in un bagagliaio, è stato nominato vescovo della Diocesi di Wheeling-Charleston. Il 55enne da sempre è contrario alle politiche anti immigrazione di Trump definite “campagna di shock e terrore”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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