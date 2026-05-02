Usa ordinato il ritiro di 5mila soldati dalla Germania
Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha emesso un ordine per il ritiro di circa 5.000 soldati che si trovano in Germania. L’operazione riguarda una riduzione della presenza militare americana nel paese europeo, senza indicare tempistiche precise per l’esecuzione. La decisione viene comunicata ufficialmente e si inserisce in una serie di modifiche nelle forze armate statunitensi all’estero. Non sono state divulgate ulteriori motivazioni o dettagli sulla strategia di questa mossa.
Il segretario dalla Difesa Usa, Pete Hegseth, ha ordinato il ritiro di circa 5.000 soldati americani present in Germania. Un portavoce del Pentagono ha spiegato all'agenzia tedesca Dpa che il ritiro dovrebbe essere completato entro i prossimi sei, dodici mesi. Per il Pentagono si tratta di una decisione che "segue un'attenta revisione della presenza delle forze del Dipartimento in Europa", dettata "da esigenze operative e condizioni sul campo". Secondo dati militari Usa di metà aprile, sono circa 86.000 i militari americani in Europa, circa 39.000 dei quali in Germania. I numeri cambiano costantemente, in parte per motivi di rotazione e per le esercitazioni militari.🔗 Leggi su Iltempo.it
US Orders Withdrawal of About 5,000 Troops From Germany
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