Usa ordinato il ritiro di 5mila soldati dalla Germania

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha emesso un ordine per il ritiro di circa 5.000 soldati che si trovano in Germania. L’operazione riguarda una riduzione della presenza militare americana nel paese europeo, senza indicare tempistiche precise per l’esecuzione. La decisione viene comunicata ufficialmente e si inserisce in una serie di modifiche nelle forze armate statunitensi all’estero. Non sono state divulgate ulteriori motivazioni o dettagli sulla strategia di questa mossa.