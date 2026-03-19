Usa | ok vendita armi per 16 miliardi di dollari a Paesi del Golfo

Gli Stati Uniti hanno dato il via libera a vendite di armi per oltre 16 miliardi di dollari a diversi Paesi del Golfo, che sono coinvolti in un conflitto con l’Iran. L’annuncio è stato fatto il 19 marzo a Washington. La decisione riguarda diversi accordi di fornitura di armamenti destinati alle nazioni della regione. Le vendite sono state approvate ufficialmente dalle autorità americane.

WASHINGTON, 19 MAR – Gli Stati Uniti hanno approvato vendite di armi per oltre 16 miliardi di dollari agli Stati del Golfo colpiti dalla guerra con l’Iran. Lo annuncia il dipartimento di Stato. (ANSA) “Gli alleati stanno diventando più disponibili” nel loro impegno sullo stretto di Hormuz ma “è troppo tardi”. Lo ha detto Donald Trump durante un incontro nello Studio Ovale con la premier giapponese. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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