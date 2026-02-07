Il Dipartimento di Stato americano ha dato il via libera a una vendita di equipaggiamenti militari all’Ucraina per circa 185 milioni di dollari. L’annuncio è arrivato dall’Agenzia per la Cooperazione e Sicurezza statunitense, che ha confermato la possibilità di inviare parti di ricambio e altri materiali militari a Kiev. La notizia ha già scatenato reazioni da parte di chi teme un’escalation del conflitto.

“Il Dipartimento di Stato ha approvato una possibile vendita militare estera al governo ucraino di pezzi di ricambio di Classe IX e relative attrezzature per un costo stimato di 185 milioni di dollari. La Defense Security Cooperation Agency ha rilasciato la certificazione richiesta, notificandola al Congresso”, si legge nel comunicato diffuso dall’Agenzia. La vendita, conclude la nota, non avrebbe conseguenze negative sulle capacità difensive degli Stati Uniti e non altererebbe l’equilibrio militare in Europa, ma sosterrebbe la politica estera e gli obiettivi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Usa: probabile vendita di equipaggiamenti militari a Kiev per 185 milioni di dollari

