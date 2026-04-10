Trump minaccia l’Iran | Se falliscono i colloqui useremo armi più potenti Teheran | Negoziati solo dopo il cessate il fuoco in Libano – La diretta

Dopo quarantuno giorni di conflitto nel Golfo, le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran continuano a salire. Teheran ha annunciato che i colloqui di pace resteranno sospesi finché Israele non interromperà i bombardamenti nel Libano. Nel frattempo, il governo statunitense ha minacciato di usare armi più potenti nel caso in cui i negoziati con l’Iran non dovessero portare a un accordo.

Nel quarantunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che i negoziati di pace saranno sospesi finché Israele non smetterà di bombardare il Libano. L’Iran ha smentito l’arrivo di una delegazione a Islamabad in Pakistanper cominciare i negoziati. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato alcuni esponenti del movimento MAGA che lo avevano criticato, definendoli «stupidi». Trump ha poi dichiarato che l’Iran non può imporre pedaggi sullo Stretto di Hormuz e ha affermato che il petrolio «scorrerà a fiumi» anche in assenza di un accordo con Teheran. Il vicepresidente JD Vance è partito nel frattempo per Islamabad per partecipare ai colloqui: «Sono ottimista, ma l’Iran non ci prenda in giro». 🔗 Leggi su Open.online

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