La compagnia aerea low cost americana ha annunciato il fallimento e interromperà tutte le operazioni. Di conseguenza, circa 17.000 dipendenti si trovano senza lavoro. La decisione riguarda tutti i voli e le attività della compagnia, che ha operato nel settore per diversi anni. La notizia ha generato ripercussioni sulla rete di collegamenti e sui passeggeri coinvolti. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle eventuali procedure di liquidazione o salvataggio.

Gli aerei della Spirit Airlines non decolleranno più. La storica compagna low cost americana ha dichiarato fallimento. La decisione è arrivata dopo settimane di tentativi falliti per salvare il gruppo, travolto dall’aumento dei costi del carburante, dovuto in gran parte alla guerra in Iran, e da una crisi finanziaria ormai irreversibile. In una nota ufficiale, visibile sul sito web della compagnia, la società ha invitato i passeggeri a non recarsi in aeroporto, confermando che l’intero network è stato fermato. Fondata nel 1983 e diventata negli anni uno dei punti di riferimento del trasporto aereo economico negli Stati Uniti, gli iconici aerei gialli erano il simbolo della Spirit Airlines ed erano diventati riconoscibili in tutti gli Usa.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Usa, fallisce la compagnia Spirit Airlines: 17mila dipendenti a casa

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