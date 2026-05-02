Spirit Airlines è fallita | la compagnia Usa era in crisi da tempo Fatale l’aumento dei costi del carburante

Spirit Airlines, compagnia aerea statunitense, ha dichiarato fallimento dopo aver attraversato un periodo di crisi prolungata. La crisi energetica ha portato a un incremento dei prezzi del carburante, in particolare del cherosene, influenzando negativamente i costi operativi dell’azienda. La situazione si è aggravata a causa del conflitto in Iran, che ha contribuito a far salire ulteriormente i costi energetici.

Spirit Airlines era da tempo in difficoltà, ma a dare il colpo di grazia è stata la crisi energetica e l’aumento del costo del cherosene a causa del conflitto in Iran. La compagnia low cost statunitense ha chiuso per sempre la propria attività dopo 43 anni di servizio, diventando il primo importante vettore americano a interrompere le proprie operazioni in quasi 25 anni. Restano a casa 17mila dipendenti mentre milioni di passeggeri in possesso di biglietti Spirit dovranno trovare soluzioni di viaggio alternative. “Abbiamo avviato una cessazione ordinata delle nostre operazioni, con effetto immediato”, si legge nella comunicazione ufficiale di Spirit arrivata nella notte degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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