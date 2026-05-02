La compagnia aerea low cost americana ha annunciato sul proprio sito ufficiale la cessazione di tutte le sue attività. La comunicazione è stata pubblicata direttamente sulla homepage, informando i passeggeri della fine delle operazioni. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla situazione o sui motivi che hanno portato a questa decisione. La notizia riguarda tutti coloro che avevano prenotato voli o avevano intenzione di volare con questa compagnia.

“Spirit Airlines sta cessando tutte le sue attività”: con questa comunicazione sull’home page del sito web ufficiale, la compagnia low cost americana annuncia ai suoi passeggeri il fallimento. Non è proprio un fulmine a ciel sereno visto che erano risapute le difficoltà economiche in cui versava la compagnia ma la situazione è precipitata definitivamente negli ultimi giorni quando si sono arenate definitivamente le trattative tra Spirit Airlines e il governo statunitense per un potenziale finanziamento di salvataggio di 500 milioni di dollari. La nota della compagnia. “È con grande rammarico che annunciamo che il 2 maggio 2026 Spirit Airlines ha avviato una graduale cessazione delle proprie attività, con effetto immediato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stati Uniti, fallisce la compagnia low cost Spirit Airlines

Trump administration nearing $500M Spirit Airlines bailout package

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